Hallenbad Der Dienstag ist kein Schwimmtag mehr

Dornstadt / ts

Am Dienstagvormittag war das Hallenbad in Dornstadt außerplanmäßig geschlossen. Auch morgen, Freitag, wird erst um 14.30 statt um 9 Uhr aufgesperrt. Mit diesen verkürzten Öffnungszeiten muss die Dornstadter Gemeindeverwaltung auf den krankheitsbedingten Ausfall mehrerer Schwimmmeister reagieren. Aber richtig bürgerfreundlich sind solche kurzfristig angekündigten Schließungen nicht, räumt Hauptamtleiter Jörg Hunke ein. Aus diesen Grund hat sich die Verwaltung entschlossen, das Hallenbad an einem Tag pro Woche nicht zu öffnen.

Von kommender Woche an gilt deshalb in Dornstadt: Dienstags ist das Hallenbad geschlossen. Das bleibt Hunke zufolge bis zu den Pfingstferien so. Insgesamt geht es also um diese sechs Dienstage: 10., 17. und 24. April sowie 1., 8. und 15. Mai.

Ob der Personalengpass bis dahin überwunden sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Die Gemeindeverwaltung versuche aber, kurzfristig Vertretungen für die erkrankten Schwimmmeister zu finden. Außerdem habe die Gemeinde eine Stelle ausgeschrieben, sagt Hunke, demnächst stünden die Bewerbungsgespräche an. In welchen Umfang diese weitere Stelle besetzt wird, hänge auch von der Verfügbarkeit der Bewerber ab. Ohnehin sei es schwierig, fachlich qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

Diese Erfahrung hat die Gemeinde bereits im vergangenen Jahr gemacht. Zur Wiedereröffnung des Hallenbads nach der etwa 21-monatigen Sanierung war es aber gelungen, die drei Schwimmmeister-Stellen – davon eine neu geschaffene – zu besetzen. Nun falle ein Schwimm-Meister längerfristig aus, auch die Vertretung ist Hunke zufolge erkrankt. Unter diesen Voraussetzungen sei es unmöglich, den Badbetrieb an sieben Tagen pro Woche mit insgesamt 64 Öffnungsstunden zu bewältigen, sagt der Hauptamtleiter.

Außer Hobby-Schwimmern trifft die Verkürzung der Öffnungszeiten auch Schulen und Vereine.