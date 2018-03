Natur Der BUND plant einen „Krötentunnel“

Dietenheim / Vanessa Arslan

Es gibt immer etwas zu tun beim BUND Dietenheim. Dabei sind die Aufgaben so vielfältig wie die Natur selbst. Die Projekte reichen von der Pflege der Streuobstwiesen über den Bau von Insektenhotels in Dietenheim und Regglisweiler bis hin zur Rettung von Amphibien. Das zeigte sich auf der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe.

Ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Jahr war der Kauf des „Bibergrundstücks“ in Richtung Kreuthöfe nordwestlich von Regglisweiler. 5000 Quadratmeter Land hat der Verein dort erworben. Auf dem Grundstück befindet sich neben Bäumen und kleinen Teichen auch eine Biberburg mitsamt Biberfamilie. Der BUND habe die Fläche gekauft, um dem vorherigen Besitzer den Ärger mit den gefällten Bäumen zu ersparen, erklärte der Vorsitzende Ulrich Müller. „Da liegt alles kreuz und quer“, beschreibt er den Zustand. Der BUND toleriert die Unordnung aber gerne. So kann die Biberfamilie geschützt werden. Der Kauf hat die Vereinskasse zwar belastet, in den vergangenen Jahren wurden aber Rücklagen gebildet, um gerade diese Investition finanzieren zu können.

Neuland haben die Naturschützer ebenfalls bei der Konstruktion einer Edelstahltüre für eine Fledermaushöhle nahe der Reithalle in Dietenheim betreten. In einem alten Bierkeller überwintern dort Fledermäuse. Die Tür zum Keller war jedoch defekt, wodurch Marder und andere Tiere eindringen konnten. Zum Schutz der Fledermäuse wurde der Eingang jetzt mit einer neuen Edelstahltüre versehen.

Nicht ganz so neu dafür aber nicht weniger wichtig ist das Projekt Amphibienwanderung. Seit mittlerweile 30 Jahren sorgt der BUND dafür, dass Amphibien wie Grasfrosch, Erdkröte und Bergmolch im Frühjahr sicher über die Straßen zwischen Dietenheim und Regglisweiler sowie an der Wochenauer Steige Illerrieden gelangen. Die Amphibienwanderung Wanderung macht 50 Prozent der Arbeit im BUND aus und wird auch im kommenden Jahr einen großen Platz einnehmen. Für die Zukunft ist ein „Krötentunnel“ geplant. Die betonierte Leiteinrichtung aus L-Steinen soll die Tiere zu Röhren führen, durch die sie unter der Landesstraße 260 hindurch kriechen können. „Die Planung und Finanzierung steht bereits“, erklärte Müller. Wie lange sich die Realisierung des „riesen Projekts“ hinziehen wird, konnte der Vereinschef jedoch noch nicht vorhersagen.

Ein ganz persönliches Schmankerl gab es für Müller Anfang des Jahres. Der Vorsitzende des Regionalverbandes Donau-Iller war bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart zum Neujahresempfang zu Gast. Kretschmann referierte zu Natur- und Umweltthemen. „So etwas erlebt man wahrscheinlich nur einmal im Leben“, erinnerte sich Müller mit Freude zurück.