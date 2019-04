Der Albecker Konrad Rübesamen hat eine Statistenrolle beim SWR gewonnen und war einen Tag lang am Set dabei.

In seinem ganzen Leben war Konrad Rübesamen noch nie auf einer Beerdigung. Doch für den Jubiläums-Tatort von Kommissarin Lena Odenthal hat er gut 25 bis 30 Mal nicht nur am Grab gestanden, sondern auch einen Sarg hinabgesenkt.

Der 43-Jährige aus Albeck hatte den Auftritt als Komparse bei einer SWR-Aktion gewonnen. Er war Ende März gerade dabei, auf einer Baustelle in Giengen den Teppichboden zu reinigen, als er „relativ spontan“ beschloss, sich online zu dem Gewinnspiel anzumelden. Allerdings sei er sehr überrascht gewesen, als sich jemand vom Sender bei ihm meldete und fragte, ob er am nächsten Morgen zu erreichen sei.

Das war er. Statt wie gewohnt um halb sechs stand Konrad Rübesamen schon um 5 Uhr auf und war etwas aufgeregt, als um 5.38 das Telefon klingelte. Denn als am Tag zuvor Lösungstipps gesendet worden waren, „hatten wir Stromausfall auf der Baustelle“. Dennoch konnte er die Frage, wo der Tatort-Vorspann gedreht worden war, locker beantworten.

Film-Polizisten aus drei Städten

Schon wenige Tage später wurde es spannend für den Tatort-Fan und 24 weitere Komparsen, die wie er eine zweitägige Reise zu den Dreharbeiten inklusive einer Rolle im Jubiläumskrimi gewonnen hatten. Seit 30 Jahren ermittelt Ulrike Folkerts als Lena Odenthal in Ludwigshafen und Umgebung und ist damit die dienst­älteste Kommissarin der Krimireihe. Ihr Schreibtisch steht allerdings unweit der Büros ihrer Kollegen aus Stuttgart und dem Schwarzwald: Das dreistöckige „Tatort-Haus“ in Baden-Baden beherbergt die Kulissen für Büros und Wohnungen der Film-Beamten aus drei Städten unter einem Dach.

Konrad Rübesamen war beeindruckt: In dem von außen unscheinbaren Haus sieht es tatsächlich so aus, wie er es von den Krimifolgen gewohnt ist. Die Szene mit seinem Auftritt ist allerdings im Freien aufgenommen – auf einem Friedhof in der Pfalz. Die Hauptdarsteller, mit denen sie am Vorabend kurz zusammengetroffen waren, hatten die Laien gewarnt: Schauspielerei habe viel mit Warten zu tun, „außerdem sollten wir uns warm anziehen“.

Doch als es soweit war, schien die Sonne, und die Kameraleute hatten alle Mühe mit dem Licht. „Da schaffen so viele Leute im Hintergrund“, erzählt Rübesamen, „und alle paar Minuten kommt jemand, putzt dir den Anzug und entfernt ein Stäubchen vom Kragen“. Die Statisten sollten als Fußballfreunde des Mordopfers sowie die dazu gehörenden Spielerfrauen „ernst und betroffen schauen“. Zu seiner großen Überraschung wurde Rü­­be­samen ausgesucht für eine „tragende Rolle“. Er hatte nicht damit gerechnet, so weit vorne zu stehen. Als Sargträger wurde er direkt neben Ben Becker platziert, der die Trauerrede hielt. „Das war schon beeindruckend“, sagt der Albecker. Nach ein bisschen Übung sei er gut mit dem Sarg zurechtgekommen. Der wog – damit die Szene echt wirkt – etwa 50 Kilo. Einer der Statisten, Schwiegersohn eines Bestatters, gab seinen Kollegen Tipps. Von 7 bis etwa 15.30 Uhr dauerte der Drehtag für Konrad Rübesamen, die Szene ist gerade mal drei Minuten und 40 Sekunden lang. In den Pausen genossen die Komparsen zusammen mit den Profis, die auf Rübesamen sehr entspannt wirkten, die Sonne, um dann von einer Sekunde auf die andere „auf den Punkt“ wieder da zu sein, erzählt der Albecker von seinen Eindrücken am Set. Das sei ganz schön anstrengend.