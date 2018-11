Donaubrücke Denkmalgeschützter Sanierungsfall in Erbach

Denkmalgeschützter Sanierungsfall in Erbach

Seit 1888 spannt sich die Brücke in Verlängerung der Laupheimer Straße in Erbach über die Donau. Das denkmalgeschützte Bauwerk mit den besonderen Geländern (rechts) muss saniert werden. Links ist die Eisenbahnbrücke zu sehen. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Erbach / Von Thomas Steibadler

Baufällig, aber denkmalgeschützt. Die Donaubrücke in Verlängerung der Laup­heimer Straße in Erbach soll deshalb saniert werden. Zu diesem Zweck gibt die Stadt bei einem Ingenieurbüro ein Sanierungskonzept in Auftrag. Ziel ist es, die Brücke als Verbindung für Fußgänger- und Radfahrer instand zu setzen. Das wird jedoch nicht ganz billig. Stadtbaumeisterin Sandra Dolderer rechnet mit mehr als einer Million Euro.

Zunächst einmal ist das Ingenierbüro damit beschäftigt, den Zustand des Bauwerks aus den Jahren 1887/1888 zu dokumentieren. Das Schadensverzeichnis werde bis Jahresende vorliegen, sagte Dolderer am Montag im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. Anschließend werde dann das Sanierungskonzept samt Kostenberechnung erstellt. Dafür gibt die Stadt voraussichtlich etwa 30 000 Euro aus. Auf dieser Grundlage solle dann der Gemeinderat entscheiden, ob die Brücke tatsächlich saniert wird, sagte Bürgermeister Achim Gaus. Wenn nicht, bleibe das Bauwerk auf Dauer gesperrt, ergänzte die Stadtbaumeisterin.

Schon 2008 wurde die Brücke für den motorisierten Verkehr gesperrt, 2012 gab die Stadtverwaltung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, in der die Sanierungskosten auf 850 000 Euro geschätzt wurden. Der Technische Ausschuss sprach sich allerdings gegen eine Sanierung aus. Inzwischen sei das Überqueren auch für Fußgänger nicht ungefährlich, sagte Sandra Dolderer. Der Belag sei brüchig, der Unterbau aus Wellblech verrostet.

Dank eines Landesprogramms könnte die alte Brücke, die seit 2015 unter Denkmalschutz steht, trotzdem eine Zukunft haben. Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie von 2012 hat die Stadt einen Zuschuss aus dem Kommunalen Sanierungsfonds Brücken beantragt und eine Zusage erhalten. Bei einer Förderung von bis zu 50 Prozent bliebe an der Kommune aber immer noch ein stattlicher Brocken hängen.

Für die Stadträte im Ausschuss trotzdem keine Frage, erst einmal ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen. Einig sind sie sich auch darin, dass eine Instandsetzung für Fußgänger und Radfahrer ausreicht. Alles anderer wäre unnötig und noch teurer.

Constantin von Ulm-Erbach (CDU) wies darauf hin, dass Landwirte seit der Sperrung der Brücke einen erheblichen Umweg fahren müssen, um zu Feldern westlich der Bahntrasse zu gelangen: über Donaurieden und über eine ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammende Brücke.

Dieses nicht unter Denkmalschutz stehende Bauwerk sei in der Tat baugleich mit dem aktuellen Sanierungsfall, sagte Stadtbaumeisterin Dolderer auf Nachfrage. Anfang der 2000er Jahre saniert, befinde sich die Brücke bei Donaurieden aber in besserem Zustand.