Advent Den Zauber geschehen lassen

Amstetten / Daniel Bohner

„Den Zauber geschehen lassen“ – so lautete das Motto, unter dem der Gesangverein Amstetten zu seiner Weihnachtsfeier in die Aurainhalle eingeladen hatte. Und die Gäste wurden nicht enttäuscht. Die Akteure, der Kinderchor unter der Leitung von Michaela Peters, der Chor AlleGros mit der Chefin Monika Simon, die Instrumentalgruppe mit Musiklehrer Dieter Schlepple und der Männerchor mit seinem Leiter Christian Vogt zogen alle Register.

Schon der Einzug in die festlich geschmückte Halle war bewegend. Die Sänger des Männerchors führten die Kinder bis zur Bühne. Lieder zur Weihnacht, abwechselnd vorgetragen von den Chören und spielerisch in Szene gesetzt durch den Kinderchor, erinnerten eindrucksvoll dar, was an Weihnachten geschehen ist. Musikalisch begleitet mit Keyboard, Akkordeon und Gitarre wurden die Sänger von der Instrumentalgruppe. Nach der Pause unterstrich die Instrumentalgruppe mit drei Stücken ihr Können, der Männerchor zeigte mit „My Way“, wie es beim Verein weitergeht. Sorgen braucht man sich nicht zu machen!

Auch verdiente Mitglieder wurden geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein bekommt Wilhelm Bühler (er war erkrankt) die Ehrenurkunde. Gerhard Nägele und Hans Schmid halten dem Männerchor seit 50 Jahren aktiv die Treue. Als Dank für ihren tatkräftigen Einsatz wurden Johann Fitzel und Hans Schmid zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit einem gemeinsamen Lied zeigten alle Akteure zum Schluss, dass sich im Gesangverein Amstetten Gesang und Musizieren in Harmonie gefunden haben.