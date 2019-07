Die konstituierende Sitzung des Gemeinderats geriet zu einer Dauerdiskussion über Verfahren zur Besetzung von Ausschüssen. Der neu gewählte Gemeinderat in Wain hat am Donnerstagabend zum ersten Mal in neuer Besetzung getagt. Schnell wurde klar, dass die Arbeit in der neuen Zusammensetzung aus Mitgliedern von nun drei Fraktionen statt wie bisher zwei um einiges komplizierter werden würde. Die Einigung auf die neu zu ve...