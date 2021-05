Eine rostige Auspuffanlage am Altpapier-Container, volle Müllsäcke auf dem Weg zum Altglas, Waschmaschinen, sogar halbe Wohnzimmereinrichtungen, die einfach so in den Wald geworfen werden: Wilde Müllablagerungen sind wohl in jeder Kommune in der Region ein Thema. Vor allem aber sind sie ein Ries...