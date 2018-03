Finanzen Das Problem mit dem Sparen

Blaustein / Helga Mäckle

Ein „hervorragendes Ergebnis“ habe die Jahresrechnung 2017 der Stadt beschert, sagte Josef Engel, Kämmerer der Stadt Blaustein, am Dienstag im Gemeinderat. Auch in diesem Jahr sprudeln die Einnahmen kräftig: Bereits nach drei Monaten habe die Stadt die fünf Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen, die für das gesamte Jahr 2018 eingeplant waren. Damit hatte die Begeisterung des Kämmeres ob der finanziellen Situation der Stadt allerdings bereits ein Ende. Denn eigentlich müsste Blaustein in dieser „sehr guten Konjunkturlage“ mit entsprechenden Steuereinnahmen Schulden tilgen und Rücklagen für schlechte Zeiten bilden, sagte Engel im Rahmen der Haushaltsvorberatungen.

Haushalt mit Rekordvolumen

Doch eben das sei „aufgrund der Erwartungshaltung und der bereits beschlossenen Investitionen“ nicht möglich. Werden all diese Investitionen umgesetzt, steigen die Schulden bis zum Jahr 2021 auf knapp 12,5 Millionen Euro – von derzeit knapp 4,3 Millionen. Investitionen – darunter große Brocken wie der 8,2 Millio­nen Euro teure Umbau für den Schulverbund –, haben aber auch immer Folgekosten: Ein Grund, warum der Haushalt in diesem Jahr ein Rekordvolumen hat.­

Allein der Verwaltungshaushalt, aus dem die laufenden Kosten für Personal, Energie, Sachmittel, Instandhaltungen, der Betriebskostenzuschuss für das Bad Blau (270 000 Euro) und so weiter bezahlt werden, umfasst 40,1 Millionen Euro, 2017 waren es noch 38,1 Millionen. Diese Entwicklung bereitet dem Kämmerer offensichtlich Unbehagen, auch wenn diese Steigerungen wegen der vielen Einnahmen derzeit kein Problem sind. „Aber was ist, wenn ein Einbruch kommt?“

Engel ist mit den Bedenken nicht allein: Auch die Kommunalaufsicht des Alb-Donau-Kreises als Rechtsaufsicht hat die Stadt Blaustein bereits mehrfach ermahnt, diese Folgekosten stärker zu berücksichtigen. Doch obwohl die Haushaltsstrukturkommis­sion sowie der Gemeinderat den Haushalt 2018 bereits nichtöffentlich vorberaten haben, „konnten wir im Verwaltungshaushalt nichts sparen“, sagte Engel.

An Vorschlägen mangelte es am Dienstag nicht. Über diese wurde viel und ausführlich, – zum Teil durchaus giftig – diskutiert. Beschlossen wurde nichts, zunächst sollen die Fraktionen darüber beraten, erst dann soll im Gemeinderat abgestimmt werden. Die Vorschläge reichten von den günstigeren Einkauf von Druckern über eine billigere Lösung für die Toilettenanlage in Lautern bis hin zum Abbau der Container im Lix-Gebiet.

Eine Debatte entspann sich über das Steinzeitdorf, für das dieses Jahr wieder 200 000 Euro im Haushalt eingestellt sind. „Das können wir uns eigentlich nicht leisten“, sagte Dr. Robert Jungwirth (Grüne) und beantragte, statt des Eingangsgebäudes vorübergehend mit einem günstigeren Container zu arbeiten. Lothar Ruhnke (CDU) sah das gar nicht ein: „Ich lege Wert darauf, dass Gemeinderatsbeschlüsse umgesetzt werden.“ Seine Fraktion stehe uneingeschränkt zum Steinzeitdorf. Das sagte auch Elisabeth Couvigny-Erb (Bürgerbündnis Blaustein): „Wir müssen ein verlässlicher Partner sein, daher müssen wir unsere Beschlüsse auch umsetzen.“

Die Freien Wähler stellten die geplante Fahrradbrücke über die Bahnlinien in der Schulstraße zur Disposition, die rund 1,7 Millionen Euro kosten wird: Diese sei nicht dringend erforderlich, vor allem nicht, wenn die Bahnübergang in Klingenstein beseitigt werde, sagte Cornelia Kaufmann. Die Planungen seien schon zu weit gediehen, um das Projekt zu stoppen, sagte Josef Engel. Bereits im Herbst müsse mit dem Bau begonnen werden, wenn die Stadt die Zuschüsse aus dem Landes-Gemeindeverkehrsfinanzier­ungs­gesetz erhalten will.

5,6 Millionen Gewerbesteuer

Ein Beschluss fasste der Gemeinderat dann doch: Auf Antrag von Lothar Ruhnke werden in den Haushalt nun 5,6 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen eingerechnet – bisher sind es 5 Millionen. Schließlich müsse man mit realistischen Zahlen arbeiten, sagte Ruhnke

Für Bürgermeister Thomas Kayser ist der Haushalt trotz aller Schwierigkeiten richtig: „Mit den eingestellten Projekten und Maßnahmen fördern wir eine Stadtentwicklung, die das wirtschaftliche, das soziale und kulturelle Zusammenleben stärkt.“