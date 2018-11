Kammermusik Das Klangbild alter Instrumente

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Musik aus der Renaissance und dem Barock haben Lutz und Martina Kirchhof in der Laichinger „Stunde der Kammermusik“ präsentiert. Es war wie eine Rückversetzung in die alten Musikepochen: Eine durch den warmen Klang der Originalinstrumente sanfte Musik, gepaart mit dem antiken Ambiente im Bürgersaal mit seinen grob behauenen Stützsäulen und mit Kerzen bestückten Kandelabern, die beiden Musiker gekleidet in prächtige Gewänder.

Der Duktus dieser Musikepochen ist durch zahlreiche Aufführungen bekannter Komponisten wie Giovanni da Palestrina und Michael Praetorius aus der Renaissance und Bach und Händel aus dem Barock bekannt. Doch die originalen Lauten und Gamben der Kirchhofs erlangen ein ganz ungewohntes farbenprächtiges Klangbild. Der Klang ist leise und sanft mit einer zauberhaften Reinheit. Der von unten geführte Bogen der Gambe verleiht dem Bogenstrich einen völlig anderen Ausdruck.

Das Duo präsentierte sich mit virtuos gespielter Musik und seinen kurzweiligen Informationen zu Komponisten, Instrumenten und Zeitgeist wahrlich als Botschafter dieser berückend schönen „Musik des Abendlandes“.