Moment mal Das Geheimnis ihres Erfolgs

Samira Eisele

Omine hat, worauf es in der Leistungsgesellschaft ankommt. Die Doppelbelastung Familie und Betrieb meistert sie mühelos – mit dem neunten Baby im Bauch macht sie noch Geschäftsreisen! Sie ist frisch frisiert, sieht gut aus – und das in ihrem Alter! Vor Ort überzeugt sie mit einem „flotten Auftritt“ – sie hält sich fit! Und natürlich hat sie ein Arbeitspensum vorzuweisen, bei dem andere mit den Eutern schlackern – 96 000 Liter Milch, 10 500 Liter im Schnitt pro Jahr! Omine ist einfach ein Champion auf ganzer Linie. Und das schreiben wir nicht einfach so – es ist ihr offizieller Titel. Auf der Rinderschau der Rinderunion Baden-Württembergin Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) machte die Fleckvieh-Kuh aus Ballendorf vergangenes Wochenende den Titel „Grand Champion“ – womit die 11,5 Jahre alte Seniorin sich nicht nur gegen Fleckvieh ihrer Klasse (acht Kälber und mehr), sondern auch gegen die jugendliche Konkurrenz durchsetzte. Selbst ihre Stallmitbewohnerin machte nur den vierten Platz in der Jungkuh-Klasse. Und das, obwohl sie sich schon mit ihrem Namen – sie heißt Omire – ganz klar an ihrem Vorbild orientiert. Es kann nur Eine geben!

Und was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Die Moment-mal-Redaktion konnte dazu einen von Omines engsten Vertrauten befragen. Georg Renner, der die Kuh bereits zum fünften Mal zu dieser Veranstaltung – und einmal auch zur Bundes-Fleckviehschau – begleitete, verrät: Anerkennung, Rückhalt und ein wenig Freiraum sind wichtig. „Sie hat ihren eigenen Kopf“, charakterisiert der Ballendorfer Landwirt seine Kuh, „temperamentvoll“ sei sie. Doch eine Diva nennt er Omine nicht. Sie erwarte lediglich zwischendurch „eine kleine Streicheleinheit“ und verlange „ein bisschen mehr Familienanschluss“ als viele Stallgenossinnen. Omine bekommt beides. „Auf die Kuh sind wir richtig stolz“, sagt Renner. Er sei zuversichtlich, dass Omine, die außerdem die älteste Kuh im Stall ist, noch die magische Milchgrenze von 100 000 Litern erreicht. Und damit ein noch längeres Leben. Und das sei ihr – ganz ohne Leistungsdruck – gegönnt.