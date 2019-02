Gemeindebücherei Dornstadt Das Angebot wird eifrig genutzt

Dornstadt / ts

Die Gemeindebücherei in Dornstadt ist stets um Aktualität bemüht. Wie Büchereileiterin Claudia Till am Donnerstag im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats sagte, gilt das nicht nur für die laufende Erneuerung des Bestands, der insgesamt etwa 12 300 Medien umfasst. Seit Mitte 2013 wird die „Onleihe“ angeboten, über die etwa 34 000 Medien zum Lesen. Hören und Anschauen heruntergeladen werden können. Im vergangenen Jahr hat die Bücherei den Streaming­-Dienst „freegal music“ ins Angebot aufgenommen, der 15 Millionen Titel umfasst: Musik aller Richtungen, Musikvideos sowie Hörbücher für Erwachsene und Kinder. Themenschwerpunkt im vergangenen Jahr war „Bienen und Insekten“, in diesem Jahr werde es um Raumfahrt mit dem Schwerpunkt „50 Jahre Mondlandung“ gehen kündigte Till an. Der Leiterin zufolge haben im vergangenen Jahr 1143 Personen, davon 502 Kinder bis zwölf Jahren, die Bücherei genutzt. Das waren etwa 100 mehr als im Vorjahr.