Hochwasser Dämme und Mauern als Schutz

Erbach / Franz Glogger

Einen Zugang zum Wasser zu vereinbaren mit dem Schutz vor Hochwasser, das steht in Erbach seit dem Beginn der „Innenstadtoffensive“ zur Debatte. Seit Ende Mai 2016 der Erlenbach in einer Flutwelle durch die Innenstadt tobte, wurden Mängel offensichtlich. Verbesserungen waren bis dahin noch nicht erfolgt. Das Positive: Die braune Flut lieferte Hochwasserstände.

„Da es keinen Pegel am Erlenbach gibt, bekamen wir so Messmarken, die wir mit unseren Berechnungen abgleichen konnten“, sagte Christoph Hoffmann vom Ingenieurbüro für Wasser- und Umwelttechnik „Pro Aqua“ in Aachen am Montag in der Sitzung des Gemeinderats. Mit Spezialisten weiterer Büros sowie Vertreterinnen des Landratsamts hatte die Verwaltung „geballte Kompetenz für ein gewichtiges Thema“ aufgeboten, wie es Bürgermeister Achim Gaus formulierte.

Heute gehe es darum aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, das Wasser „schadensfrei“ durch die Kommune zu bringen, ergänzte Stadtbaumeisterin Sandra Dolderer. Das Maß sei dabei ein statistisch alle 100 Jahre wiederkehrendes Hochwasser (HQ 100), plus einem „Klimafaktor“ von 15 Prozent.

Die Ingenieure sehen drei Möglichkeiten für einen besseren Schutz: Bauten innerorts, Rückhaltebecken außerorts und eine Kombination von beiden. Ausschließlich außerhalb zu bauen würde bedeuten, bis zu 15 Hektar große Becken mit bis zu fünf Meter hohen Dämmen oder Mauern zu errichten, erläuterte Thomas Schwarzenbolz vom Ulmer Büro Wassermüller. Fast bis in den Ortsteil Bach müsste dann das Wasser gestaut werden. Zusätzlich wären Becken für den Hangelenbach nötig, der im Übrigen ähnlich viel Wasser bringen kann wie der Erlenbach. Für die Bewohner der Brühlstraße bedeutet das ebenfalls den Blick auf einen meterhohen Damm.

Innerorts hält Armin Bernhardt von der „Konstruktionsgruppe Bauen“ Stuttgart keine dramatischen Änderungen für angebracht. Bis zu etwa 1,5 Metern rage die Mauer gemäß seinen Vorschlägen nach oben. Da davon etwa ein Meter auf höhergelegte Uferwege entfällt, bleiben lediglich 50 Zentimeter als Mauer sichtbar. Hinzu kommen überschaubare Maßnahmen für einzelne Häuser wie mobile Elemente an der Haustüre. Solche sind auch an der Zufahrt „Wühre Ost“ vorgesehen, da die Weiterfahrt über die dortige Brücke erhalten werden muss. Was Bernhardt am meisten Sorgen macht, sind die 1976 gebauten Uferwände am Erlenbach. Entgegen dem ersten Eindruck sind sie nämlich nicht massiv, sie bestehen vielmehr aus alle 2,30 Meter in den Boden gerammten Stahlbetonpfählen, an deren Vorderseite zwölf Zentimeter dicke Betonfertigplatten angebracht sind. In welchem Zustand sich die Konstruktion befindet, und ob sie als Fundament für Wege und Mauern taugt, müssten Untersuchungen zeigen.

Die Ermittlung von Kosten sowie Detailplanungen werden nun folgen. Der Gemeinderat will sich vor Ort die Pläne erläutern lassen. Dabei soll geklärt werden, „was dem Ortsbild zuträglich ist“, sagte Gaus. „Was wir bauen, sieht man täglich. Da soll es schon ordentlich ausschauen.“