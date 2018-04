Jugendarbeit CVJM Laichingen sucht Mitarbeiter

Laichingen / jos

Bernhard Mangold ist seit 70 Jahren Mitglied im CVJM Laichingen. Dafür ist er bei der Hauptversammlung geehrt worden. Ernst Hilsenbeck ist seit 65 Jahren dabei, ein weiteres Mitglied ebenfalls mit Namen Ernst Hilsenbeck gehört seit 50 Jahren zum CVJM, ebenso Walter Wopfner. Für 40 Jahre geehrt wurden Elsbeth Frank, Ute Pöhler und Annegret Mangold, seit 25 Jahren im Christlichen Verein junger Menschen sind Volker Ciborovius, Jörg Sautter, Erwin Winterstein, Ute Kehm und Jutta Frank.

91 Mitglieder konnte Martin Zeifang, erster stellvertretender Vorsitzender des CVJM Laichingen, zur Jahresversammlung begrüßen.

In seiner Andacht ging Chris Trieb, nunmehr im neunten Jahr Jugendreferent beim CVJM Laichingen, auf den großen Segen Gottes ein, welcher Abraham als Stammvater Israels zugesprochen wurde. Für Trieb bedeutet Segnen, dass Gott Menschen einen Wert gibt. Es sei wichtig, dass der CVM ein Ort ist, wo Menschen willkommen sind und ihnen etwas Gutes geschenkt wird.

Die wöchentlichen Angebote von Kinderbibelkreis über Jungscharen, Teenkreis, Sportgruppen und Posaunenchor seien das Fundament der nachhaltigen Beziehungsarbeit im CVJM. Das Haufental-Zeltlager mit 120 Teilnehmern und Mitarbeitern, der Orangenverkauf für Kinder in Palästina, eine ausgebuchte Teeniefreizeit und eine volle Albanskirche beim Jugendgottesdienst waren die Höhepunkte im vergangenen Jahr. Chris Trieb, seit Dezember 2017 auch berufener Diakon, nannte die künftigen Herausforderungen: „Es ist schwierig, für unsere wöchentlichen Gruppen Mitarbeiter zu finden. Die Vielfalt der Angebote in Schulen und Vereinen steht in Konkurrenz zu unseren Gruppen.“

66 Bücher der Bibel lesen

Für Andy Weeger, den Vorsitzender des Vereins, soll in diesem Jahr der Fokus auf den Werten „Geistliches Wachstum“ und „Leidenschaftlicher Einsatz“ liegen. In 66 Wochen sollen 66 Bücher der Bibel gelesen werden. Begleitend soll die Möglichkeit zum persönlichen Austausch über das Gelesene gegeben sein. Andy Weeger hofft, dass eine von der Mitgliederversammlung beschlossene FSJ-Stelle dieses Jahr mit einem jungen Menschen besetzt werden kann.