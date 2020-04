Bei dem Langenauer Bürgermeister Daniel Salemi geht es offenbar gesundheitlich bergauf. Dies berichtet der Beigeordnete der Stadt, Christoph Schreijäg, auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Der Rathauschef habe ihm am Freitagabend „die erfreuliche Mitteilung gemacht“, dass „keine Infektion mehr vorliegt“. Wie berichtet, hatte der Bürgermeister am Sonntag vor einer Woche erfahren, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Daniel Salemi hat das Krankenhaus am Wochenende verlassen

Laut Schreijäg hat Salemi am Wochenende das Krankenhaus verlassen und ist nun wieder zuhause in Langenau. „Die volle Genesung wird angesichts der Lungenentzündung sicher noch Zeit brauchen“, sagt Schreijäg. Wie lange, könne man noch nicht abschätzen.

Salemi und Schreijäg wollen kurze Oster-Botschaft an Bürger schreiben

Eines aber sei klar: Bürgermeister Salemi und Beigeordneter Schreijäg wollen gemeinsam eine Oster-Botschaft an die Bürger der Naustadt verfassen. Diese soll dann in der kommenden Ausgabe der Heimatrundschau, dem Amtsblatt der Stadt, abgedruckt werden.

17 bestätigte Corona-Fälle in Langenau

Unterdessen gibt das städtische Ordnungsamt auf Anfrage die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Langenau mit 17 an. Fünf Menschen davon seien demnach bereits als geheilt aus der Quarantäne entlassen worden. Insgesamt seien – inklusive der bestätigten Fälle – 65 Menschen in den vergangenen Wochen in Quarantäne gewesen.

Coronavirus: 366 positive Tests im Alb-Donau-Kreis

Nach Angaben des Landratsamts waren bis zum Samstag 366 Infektionen im Alb-Donau-Kreis bekannt geworden. Auf eine detaillierte Auflistung der einzelnen Kommunen verzichtet die Kreisbehörde bereits seit geraumer Zeit.