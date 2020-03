Es war fast schon prophetisch. Im Gemeinderat hatten Bürgermeister Daniel Salemi und Daniela Mayer-Kraus, Leiterin des Bereichs Personal und Organisation, unter „Verschiedenes“ kürzlich erläutert, wie Langenau handlungsfähig bleiben kann, falls sich viele Räte gleichzeitig mit dem Coronavirus infizieren. Auf Nachfrage von Achim Barth (FWG) erklärte Salemi, was passiert, wenn er selbst erkrankt.

Letzterer Fall ist nun eingetreten: Der Rathauschef befinde sich mit einer Lungenentzündung in einer Klinik, sagt der Beigeordnete Christoph Schreijäg im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE. Es handele sich um „keinen ganz harmlosen Fall“. Aber: Der Bürgermeister sei „guter Dinge“, dass es ihm bald besser geht, berichtet Schreijäg. Er und Salemi seien sich ob dessen herausgehobener Stellung einig gewesen, die Covid-19-Erkrankung öffentlich zu machen.

Schreijäg hatte, wie er erklärt, zuletzt „vor zehn Tagen“ mit Salemi unter Einhaltung des Mindestabstands Kontakt und fühlt sich fit. Anders als der Rathauschef, der vergangene Woche nicht mehr im Büro gewesen sei und erst diesen Sonntag von seiner Infektion erfahren habe.

Der Beigeordnete verbringt nun die komplette Woche im „Homeoffice“. Er gehe „vorsichtshalber auf Abstand“, um die Mitarbeiter der Verwaltung zu schützen. „Auch wenn ich davon ausgehe, dass bei mir nichts ist.“

Wie Bernd Weltin, Pressesprecher des Alb-Donau-Kreises auf Anfrage berichtet, ermittelten Stadt und Gesundheitsamt gemeinsam Salemis „enge Kontaktpersonen“ aus dem geschäftlichen Umfeld. Daraus „haben sich Personen in Quarantäne begeben“. Zum privaten Umfeld will das Landratsamt nichts sagen.

Wer in den vergangenen 14 Tagen mit dem Bürgermeister Kontakt hatte und Symptome wie Husten, Fieber, Halsschmerzen entwickelt, soll den Hausarzt anrufen. Wer hingegen mit Salemi 15 Minuten lang „face to face“-Umgang hatte, soll sich direkt an das Gesundheitsamt wenden. In den Räumen der Langenauer Verwaltung, sagt Weltin, müssten nun „die bekannten Hygiene- und Verhaltensregeln“ des Robert-Koch-Instituts beachtet werden. Dazu zählen der Mindestabstand von eineinhalb Metern im persönlichen Umgang, regelmäßiges und ausgiebiges Händewaschen sowie das Einhalten der Nies- und Husten-Etikette. Die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung sei „in der derzeitigen Lage ein hohes Gut“, sagt Weltin. Sie müsse daher sichergestellt werden.

Der Betrieb im Rathaus, das für den Publikumsverkehr schon seit Tagen geschlossen ist, geht also weiter. Die Mitarbeiter sind aber teilweise „verunsichert“, wie es aus deren Reihen heißt. „Homeoffice“ sei dabei nur für wenige eine Option, erklärt Schreijäg. Denn: Einige PC-Programme seien von zuhause nicht zu bedienen. Trotz der ungewöhnlichen Umstände sei er aber zuversichtlich, alle wichtigen Amtsgeschäfte erledigen zu können. Er stehe „in engem Kontakt“ mit dem Vorzimmer des Bürgermeisters und seinem eigenen Dezernat, erklärt der Beigeordnete. In dieser Funktion war er im vergangenen September nach 24 Jahren erneut vom Gemeinderat einstimmig bestätigt worden. Schreijäg genießt bei den Bürgern und im Gemeinderat hohes Ansehen.

Stärker abwägen

Was die Sitzung des Gremiums im April angeht, wäge man „momentan stärker ab“ als sonst, was „behandlungsbedürftig“ sei und was nicht. Einiges könne womöglich schriftlich abgearbeitet werden.

Schreijäg hat also die Amtsgeschäfte übernommen. Sollte er selbst erkranken, werden die vier ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters aus dem Gemeinderat tätig. Diese habe er bereits telefonisch informiert, erklärt Schreijäg. Sie seien alle greifbar, um zum Beispiel Vollmachten zu unterschreiben. Sollten auch diese vier Fraktionsvorsitzenden ausfallen, darf der Rat aus seiner Mitte jemanden für das Amt bestimmen, wie Salemi jüngst erklärt hatte.