Im Landkreis Neu-Ulm ist ein 80-Jähriger gestorben, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Es ist der dritte Todesfall im Landkreis im Zusammenhang mit dem Virus, in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis sind es vier Todesfälle. In der Region Ulm/Neu-Ulm melden die Landratsämter (Stand Montag 10 Uhr und 15 Uhr) insgesamt 818 bestätigte Fälle für eine Infektion: 235 im Kreis Neu-Ulm, 387 im Alb-Donau-Kreis und 196 in der Stadt Ulm. 13 Personen werden im Kreis Neu-Ulm klinisch betreut.

363 Personen aus Quarantäne entlassen

142 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Diese gelten als wieder gesund. 221 Genesene sind es im Kreis Alb-Donau und in Ulm.