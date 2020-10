Partys angegeben, bei diesen Veranstaltungen in Mietingen, Baustetten und Unlingen sollen sich viele Besucher angesteckt haben. Auch im Kreis Biberach herrschte jüngst „Corona-Alarm“: Über das Wochenende sind die Fallzahlen erneut angestiegen. Dem Landratsamt zufolge wurden im Vergleich zu vergangenem Freitag 17 Neuinfektionen festgestellt . Als Ursache wurden vergangene Woche in der Hälfte der Fälle dreiangegeben, bei diesenin Mietingen, Baustetten und Unlingen sollen sich viele Besucher angesteckt haben.

Wo steht Biberach bei den Fallzahlen im Vergleich zu den Landkreisen in Deutschland?

Setzt sich dieser negative Trend bei den Corona-Fallzahlen rund um Biberach fort? Und wie steht der Landkreis im Vergleich zu anderen Kreisen da? Unter den 294 Landkreisen in Deutschland belegt Biberach - Stand Montag, 5.10.2020 - Platz 193 auf der Infektionszahlen-Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI). Zum Vergleich: Ravensburg liegt auf Platz 204. Im Ranking unter den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg liegt Biberach am Freitag auf Platz 25.

Das Update: Aktuelle Corona-Zahlen des RKI für den Kreis Biberach

Bei diesem „Landkreis-Ranking“ gibt es keine wesentlichen Veränderungen zu den vergangenen Wochen. Doch wie sieht es im Detail aus? Das sind die aktuellen Zahlen des Robert Koch Instituts RKI zu Neuinfektionen, Toten und Genesenen. Sie zeigen laut RKI einen steigenden Trend.

Das Landratsamt Biberach (LRA) allerdings meldet mehr Infektionen als das RKI. Die Zahlen des Landratsamtes sind in Klammern gesetzt.

Zahl der Infizierten: 874 (LRA Biberach: 878).

Veränderung zum Vortag: +10 (Laut LRA Biberach sind es seit vergangenem Freitag 17 Fälle mehr: 9 männliche und 8 weibliche Personen).

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 36.

Veränderung zum Vortag: 0. Der Wert ist relativ stabil, in den vergangenen 6 Wochen ist nur 1 Corona-Opfer hinzugekommen.

Zahl der Genesenen: 777 (laut Landratsamt).

Fälle pro 100.000 Einwohner: 437,6

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 25,0

Einwohnerzahl: 199.742

Landrat Schmidt mahnt zu Vernunft und AHA-Regeln

Landrat Dr. Heiko Schmid sagte bereits am vergangenem Montag zu den gestiegenen Zahlen: „Die Lage ist angespannt. Wir setzen auf die Einsicht und die Vernunft der Menschen. Ich appelliere deshalb an alle, die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und Alltagsmaske, einzuhalten.“

Das gelte auch

in den Buden

bei privaten Feiern

bei Musikveranstaltungen

und Sportveranstaltungen,

so Schmid. Er ergänzte: „Wir setzen auf Freiwilligkeit und wollen alles dafür tun, Kontaktketten zu unterbrechen.“ Daneben müsse es „unser Ziel sein, die Schulen und Wirtschaft am Laufen zu halten. Dafür tun wir alles.“