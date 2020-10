Der Alb-Donau-Kreis hat mit einem starken Anstieg von Corona-Neuinfektionen zu kämpfen. In Baden-Württemberg gehört er zu den Kreisen mit den höchsten Inzidenz-Werten.

Die Kontaktnachverfolgung sei zunehmend schwierig, sagte ein Sprecher des Landratsamtes am Montag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt am Mittwoch laut RKI bei 143,6.

Ausbrüche in Pflegeheimen sorgen für hohe Werte

Für einen Großteil der Infektionen sind Ausbrüche in drei Pflegeheimen verantwortlich.

Doch auch außerhalb der Heime gibt es im Landkreis eine wachsende Zahl an infizierten Personen.

Seit Freitag helfen zwölf Bundeswehrangehörige im Gesundheitsamt mit. Sollten die Zahlen weiter steigen, muss das Land stärkere Einschränkungen für den privaten Bereich anordnen, so Landrat Scheffold.

Aktuelle Zahlen für den Alb-Donau-Kreis

Diese Zahlen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch, 28.10.2020

Infektionen gesamt: 1459

Todesfälle im Alb-Donau-Kreis: 29

7-Tage-Inzidenz: 143,6

Zum Vergleich die 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg: 91,11