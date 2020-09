mehrere Landkreise betreffendes Ausbruchsgeschehen ausgelöst. Das teilt das Zwei Reiserückkehrer aus dem südlichen Alb-Donau-Kreis haben ein größeres,betreffendes Ausbruchsgeschehen ausgelöst. Das teilt das Landratsamt Alb-Donau mit. Die beiden jungen Erwachsenen waren Ende August von einer Reise nach Prag zurückgekommen – dort gilt mittlerweile eine Reisewarnung. Noch am Tag der Rückkehr haben sie eine Party im Landkreis Biberach besucht, tags darauf eine Familienfeier im südlichen Alb-Donau-Kreis. Das Gesundheitsamt berichtet von mehreren Ansteckungen mit Sars-Cov2 bei den Veranstaltungen: Bisher wurden sechs Personen im Alb-Donau-Kreis aufgrund dieser Kontakte positiv getestet. Weitere Ergebnisse stehen noch aus. Wie viele es sind und wie groß die besuchten Veranstaltungen waren, kann Karin Stolz von der Öffentlichkeitsarbeit des Landratsamts nicht beantworten, es handle sich jedoch um private Veranstaltungen. Auch, ob die beiden jungen Erwachsenen freiwillig zum Test gegangen sind, weiß Stolz nicht.

Unklar wie viel Personen mit Corona angesteckt

Einige Kontaktpersonen der Prag-Rückkehrer befinden sich bereits in häuslicher Quarantäne, das Amt ermittelt gemeinsam mit den Ortspolizeibehörden nach weiteren: Ziel sei es, alle Kontakte schnellstmöglich zu identifizieren. Das Amt fühle sich dafür „weiterhin gut gerüstet“, sagt Stolz: Wie berichtet, übernimmt von Montag an Vermessungsdirektor Marc Bierkamp kommissarisch die Leitung des Gesundheitsamts von der scheidenden Dr. Barbara Unger. Ob und wie viele Ansteckungen es nach den Feiern in weiteren Landkreisen gegeben hat, kann Stolz nicht sagen: „Das erfassen wir nicht, das macht jedes Gesundheitsamt selbst.“ Landrat Heiner Scheffold sagt zu dem Corona-Ausbruch: „Ich wünsche mir von manchen Reiserückkehrern aus Risikoländern und potentiellen Risikoländern mehr Verantwortungsbewusstsein.“