Die Sieben-Tage-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis geht weiterhin deutlich nach unten. Wenn sie auch am Samstag unter 165 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt, wovon auszugehen ist, gibt es an den Schulen im Alb-Donau-Kreis nächste Woche Wechsel- oder Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen. A...