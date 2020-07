Überall brennt der Laden“, sagt Sascha Albrecht, Geschäftsführer der ABF-Fahrschulen. Wegen des Lockdowns konnten viele Fahrschüler ihre Ausbildung noch nicht abschließen. Dazu kommt: Bald sind die Abschlussprüfungen an den Schulen durch, „und bei vielen fällt der Urlaub flach“. Dadurch hätten viele junge Menschen Zeit, sich mit dem Thema Führerschein zu beschäftigen. Albrecht hat schon von Aufnahmestopps in anderen Fahrschulen gehört.

Verzögerungen auf allen Ebenen: vom Erste-Hilfe-Kurs bis zum Tüv

Doch nicht nur in den Fahrschulen entstehen Wartezeiten: Auch bei der Prüfung beim Tüv und beim Erste-Hilfe-Kurs kann es zu Verzögerungen kommen: „Ein Fahrschüler ist bis hinter Augsburg gefahren, um seinen Erste-Hilfe-Kurs zu machen.“ Albrecht schätzt daher, dass es länger dauert, bis der Schein geschafft ist: „Normalerweise sind es rund drei Monate. Aktuell rechne ich mit sechs.“ In den Theoriestunden könne er nicht mal die Hälfte der Plätze besetzen, um den Mindestabstand einzuhalten. Dadurch wird aus der Ausbildung eher ein Frontalunterricht: „Normalerweise versuche ich, den Unterricht interaktiv und mit Gruppenarbeiten zu gestalten.“ Das ist momentan nicht möglich.

Fast zwei Monate lang geschlossen

Die Monate im Lockdown sind auch an der ABF-Fahrschule nicht spurlos vorübergegangen: Albrecht hatte für seine Fahrlehrer Kurzarbeit angemeldet. Die Kosten liefen weiter: „Der wirtschaftliche Schaden war enorm“, sagt der Fahrlehrer. Eine Möglichkeit, zumindest den Theorieunterricht online zu organisieren, gab es nicht: „Der Unterricht muss präsent sein, das ist so geregelt.“ So plötzlich wie er am 18. März schließen musste, konnte er kurz vor Pfingsten wieder öffnen. „Wir hatten zwei Tage Zeit, ein Hygienekonzept zu erstellen.“ Selbst die Zweiradausbildung musste gestoppt werden, „obwohl es da eigentlich keinen Kontakt gibt“.

Die Maske bleibt aufgesetzt - freiwillig

In Baden-Württemberg erlebt Manfred Stumpp, Geschäftsführer von Many’s Fahrschule eine „Entspannungsphase“ der Vorschriften für die Fahrlehrer: Die Maske ist nun eine Empfehlung statt einer Pflicht. Ob Stumpp links oder rechts der Donau fährt, ändert für ihn jedoch nichts: Die Maske bleibt aufgesetzt. Freiwillig. Der Fahrlehrer gibt seinen Schülern so viel Zeit, wie sie benötigen: „Der ein oder andere ist etwas sensibler, damit muss man behutsamer umgehen“, so Stumpp. Er möchte die Schüler nicht zu sehr unter Druck setzen: „Durch die Maske ist die Sauerstoffzufuhr auch etwas beeinträchtigt.“

Sarah Eckstein geht zuversichtlich in die Prüfung

Wie die Fahrschule mit Maske und Desinfektionsmittel funktioniert, erlebt Sarah Eckstein. Die Prüfung hat sie noch vor sich. Vor dem Lockdown saß sie nur einmal im Auto. Als es nun wieder losging, war einiges anders: „Am Anfang war es gewöhnungsbedürftig. Mit der Maske genug Luft zu bekommen, ist etwas schwieriger.“ Im Januar hatte die 17-Jährige ihre Fahrschulausbildung bei der ABF-Fahrschule begonnen. Während des Lockdowns kam auch Eckstein ihrem Ziel nicht näher: „Meinen Erste-Hilfe-Kurs konnte ich erst vor zwei Wochen machen“. Dass Eckstein ihren Führerschein schafft, bezweifelt sie allerdings nicht.