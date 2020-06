In Munderkingen hörte sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer die Sorgen der Gastwirte an. Im Café Knebel unterhielt sie sich mit Bürgermeister Michael Lohner (links) sowie mit Elisabeth Meixel und Christopher Baer. Die Wirtsleute haben in ihrem Gastraum am mittleren Tisch zwei lebensgroße Puppen platziert. Sie tragen Mundschutz – und dienen als Abstandshalter. © Foto: Christina Kirsch