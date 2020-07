Michaela Braun hat ihr Abitur in der Tasche und hat sich an der Hochschule Neu-Ulm für ein Studium in Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation eingeschrieben, das im Herbst beginnt. Eigentlich alles perfekt aus ihrer Sicht. Was der 18-Jährigen aus Kirchen als Studienvoraussetzung jedoc...