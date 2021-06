Von Mittwoch an gelten im Alb-Donau-Kreis die nächsten Lockerungen. Das machte das Landratsamt bekannt, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz bis Dienstag fünf Tage lang unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag. Somit treten nun dieselben Regeln in Kraft, die seit Dienstag in der Stadt Ulm g...