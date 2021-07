„Bitter – aber was willsch machen.“ Michael Gugelfuß, Vorsitzender des Vereins Obstwiesenfestival, gibt am Mittwoch bekannt, dass das bekannte Dornstadter „Umsonst und Draußen“ auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Und das, obwohl der Verein sich im Frühjahr mit einem durchdachten...