Diesen Samstag um 9 Uhr gibt es zuerst einen kleinen Probelauf, sagt Hauptamtsleiter Jörg Hunke: Um den Ablauf gegebenenfalls noch optimieren zu können. Von 10.30 Uhr an können sich dann auch Bürgerinnen und Bürger per Schnelltest auf Corona testen lassen. In Kooperation mit dem DRK Weidenstett...