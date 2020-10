Schulen und Kindergärten bleiben auf: Das ist die Zusage der Politik. Trotz strenger Corona-Schutzmaßnahmen, die von Montag an bundesweit gelten, fängt in Baden-Württemberg am Montag also die Schule wieder an. Wie wollen Ämter und Ministerien den Betrieb sicherstellen, wie laufen die Vorbereitu...