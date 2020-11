Im Pflegeheim Laichingen sind weitere vier Bewohner, die Covid-19 hatten, gestorben, meldet das Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie in dem Pflegeheim auf 21. Im Kurt-Christian-Planck-Spital in Blaubeuren ist ebenfalls ein infizie...