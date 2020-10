Täglich aktualisiert das Landratsamt die aktuellen Werte des Landkreises im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. So ist die Lage am 30.10.2020:

Erst kürzlich kam es in mehreren Seniorenheimen im Alb-Donau-Kreis zu Corona-Ausbrüchen. Darunter in einem Seniorenzentrum in Blaustein. Dort wurde nun der vierte Todesfall vermeldet.