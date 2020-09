Sechs Tage nach der Inbetriebnahme der Corona-Teststation am Rastplatz Kemmental-Ost an der A8 flattert eine beunruhigende E-Mail ins Postfach unserer Redaktion: Er habe sich nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub am Samstag in Kemmental testen lassen, schreibt ein Leser. „Seither haben wir nichts...