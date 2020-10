Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region steigt weiterhin stark an. Neben Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm verzeichnet auch der Alb-Donau-Kreis zuletzt hohe Werte. Am Freitag meldet das Landratsamt für den Kreis einen Wert von 121,78 (Stand 23.10., 16:57 Uhr).

Corona Zahlen Alb-Donau-Kreis: So viele Neuinfektionen, Infizierte, Tote und Genesene gibt es heute

Diese Zahlen meldete das bayrische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am 23.10.2020 (Stand 16:57 Uhr)

Bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie: 1.307

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 38

Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden: 45

Sieben-Tage-Inzidenz: 121,78

Das Robert Koch-Institut meldete am 23.10. (Stand 0:00 Uhr)

Bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie: 1.263

Zahl der Menschen die an oder mit Corona gestorben sind: 27

Sieben-Tage-Inzidenz: 118,7

Am Donnerstag hatte das RKI Probleme bei der Übermittlung der aktuellen Daten. Daher können die Angaben stark abweichen.

Diese Maßnahmen gelten für Bürger in BW

In Baden-Württemberg gilt seit dem 19. Oktober die 3. Pandemiestufe. Doch was bedeutet das konkret? Die Maßnahmen sind strikt und betreffen jeden direkt in seinem Lebensbereich. Und sie gelten unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz im ganzen Land. Das sind die wichtigsten geänderten Regeln der neuen Corona-Verordnung für Baden-Württemberg, die am Sonntag verabschiedet wurde und am Montag, 19.10.2020 inkraft tritt:

Landesweite Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den dem Fußgängerverkehr gewidmeten Bereichen, wie Fußgängerzonen oder Marktplätzen und öffentlichen Einrichtungen sowie öffentlich zugänglichen Bereichen im Freien, soweit die Gefahr besteht, dass der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Ansammlungen werden auf 10 Personen oder zwei Hausstände begrenzt.

Das private Zusammentreffen von Personen wird auf maximal 10 Personen oder zwei Hausstände begrenzt.

Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen wird auf 100 begrenzt.

Sperrstunde ab 23 Uhr für Kreise, die die 7-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschreiten.

Zwölf Infektionsfälle in drei Flüchtlingsunterkünften