Die beiden am Montag gemeldeten Covid-19-Todesfälle im Seniorenzentrum Blaustein sind keine neuen Fälle. Auf Nachfrage bei der ADK GmbH sagt Pressesprecherin Daniela Rieker, die Senioren seien bereits am 7. und 10. November gestorben – erst am Montagabend hatte das Landratsamt Alb-Donau die T...