Partnerschaft Claus: Botschaft liegt falsch

Laichingen / Thomas Spanhel

„Die falschen Anschuldigungen gegen die West-Ost-Gesellschaft sind von der deutschen Botschaft in Moskau ausgegangen“: Das hat der Laichinger Joachim Claus, stellvertretender Vorsitzender der West-Ost Gesellschaft Baden-Württemberg, im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE festgestellt. Er fordert nun ähnlich wie der Vereinsvorsitzende Jörg Tauss und die gesamte Vereinsversammlung, die vor kurzem in Laichingen tagte, eine Entschuldigung des deutschen Botschafters und des Auswärtigen Amts wegen des „unglaublichen Vorgangs“. Ein entsprechendes Protestschreiben wurde unterzeichnet. Auch Schadenersatzforderungen an das Außenministerium hat der Verein ins Auge gefasst. Die Anwaltskosten wären besser für die gemeinnützigen Zwecke verwendet worden, findet Claus.

Der Verein hatte auf seiner Versammlung die inzwischen eingestellten Ermittlungen und eine Hausdurchsuchung besprochen, die 2016 über den Verein wegen einer angeblich gewerblich organisierten Krim-Reise hereingebrochen waren (wir berichteten). Nach Einstellung des Verfahrens hatte der Vorsitzende Jörg Tauss Akteneinsicht beim Bundeswirtschaftsministerium beantragt und war so auf einen Hinweis der Deutschen Botschaft gestoßen, der sich am Ende als falsch herausstellte.

Zeichen für neue Spannungen

Dies sei auch ein Zeichen, wie stark die deutsch- russischen Beziehungen unter Druck stünden, sagte Claus und verwies auf die westlichen Sanktionen gegen Russland. Wie die deutsche Botschaft aber dazu komme, dem Verein, der sich für Partnerschaft und Frieden durch die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene einsetze, unrechtmäßiges Handeln vorzuwerfen, sei nicht nachzuvollziehen. Die West-Ost Gesellschaft wolle alles tun, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten von unten „dem wieder beginnenden Kalten Krieg von oben“ entgegen zu wirken. Die Laichinger West-Ost Gesellschaft wird Ende Juni zusammen mit Vertretern der Stadt nach Neswish fahren, auch ein Gegenbesuch im August ist bereits geplant.