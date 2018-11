Retter Christian Weber neuer DRK-Vorstand in Langenau

Langenau / hib

Ein Amt kommt selten allein: Kurz bevor Christian Weber seinen neuen Job als hauptamtlicher Bürgermeister von Rammingen antritt, wählten ihn die Langenauer Rotkreuz-Mitglieder zum ehrenamtlichen Vorsitzenden ihres Ortsvereins. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als er sich bereit erklärt hat, die Aufgabe zu übernehmen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Christa Staib in der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Sie führte den Verein seit Mai, nachdem Frank Jakob sein Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Wie wichtig es ist, Helfer vor Ort zu haben, ist Weber bewusst geworden, als vor Jahren vor seinem Haus in Langenau ein Mann zusammenbrach. Weber setzte einen Notruf ab und begann mit der Reanimation. „Ich war froh, dass sehr schnell Ersthelfer eintrafen“, sagte er. Kompetenz, Mitgefühl und der ehrenamtliche Einsatz der Helfer hätten ihn beeindruckt. Daher habe er nicht lange überlegen müssen, als er gefragt wurde, ob er Verantwortung für den Langenauer Ortsverein übernehmen wolle. Als Vorsitzender sei es ihm ein Anliegen, für gute Rahmenbedingungen zu sorgen. Christa Staib dankte den Mitgliedern, ihren Vorstandskollegen und Bereitschaftsleiter Peter Wolhein, die sie zuletzt tatkräftig unterstützt hätten.

Christian Weber (29), bisher Ingenieur bei der Bundeswehr, war, wie berichtet, am 23. September zum Ramminger Bürgermeister gewählt worden. Von Montag an will er sich zwei Wochen im Rathaus einarbeiten. Am 1. Dezember tritt er offiziell sein Amt an.