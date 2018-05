Konzert Chormusik im Regglisweiler Bürgerhaus

Regglisweiler / Kurt Högerle

Als der Dorfgesangverein aus Regglisweiler vor etlichen Jahren in eine schwere Krise geriet, krempelten die Aktiven ihre Ärmel hoch, misteten ihr Repertoire aus und gingen mit der Gründung eines jungen Chores neue Wege. „Heute können wir behaupten, dass unsere Strukturen stabil und unsere Aussichten in puncto Mitgliederentwicklung positiv sind“, sagte „Frohsinn“-Vorstand Helene Leger.

Behutsam wurden angestaubte Titel aus dem Programm genommen und neue, moderne und internationale Stücke eingeführt. Das Publikum nahm die Änderungen an, was auch am Samstag wieder festzustellen war: Im Regglisweiler Bürgerhaus blieb kein Sitzplatz unbesetzt. Titel auf Deutsch, Englisch und die Musik der Baby Boomer, das kommt an – und dafür steht die Chorgemeinschaft.

Hohe gesangliche Qualität

Der Gastchor für das Frühjahrskonzert kam aus dem nahen Schnürpflingen. Männergesangvereine seien eine aussterbende Spezies, „es sei denn, sie suchen und besetzen ein Alleinstellungsmerkmal“, wie ihr Dirigent Tobias Schmid sagte: „Auch wir haben viele unserer Stücke, die noch vor 20 Jahren fester Bestandteil unseres Programms waren, herausgenommen. Stattdessen fokussieren wir uns auf eine möglichst unverfälschte Volks- und Chormusiktradition, die wir mit Begeisterung und vor allem hoher gesanglicher Qualität singen.“ Am liebsten a capella, also ohne die Unterstützung von Klavier oder anderen Instrumenten.

So trafen am Samstag zwei künstlerische Konzepte aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein konnten: Hier der gastgebende Chor mit seinem Unterhaltungsprogramm: zeitgenössische Musik, ausgedehnte Soli, Klavier, E-Bass und andere In­strumente, Gute-Laune-Musik und Tanz auf der Bühne. Dort getragene Weisen aus alter Zeit, betont melodisch, fast steif in der Körpersprache, dafür gesanglich in allerhöchster Qualität.

Beide Chöre erhielten frenetischen Applaus. „Das wäre vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen“, bemerkte Karin Röder, Dirigentin und künstlerische Leiterin der Chorgemeinschaft. Tobias Schmid, ihr Counterpart aus Schnürpflingen verdeutlichte: „Während des ersten Liedes der Regglisweiler wäre die eine Hälfte aus dem Saal gegangen, der Rest dann bei uns“. Heute sei das anders, denn nicht nur die Chöre hätten sich auf Neues eingestellt, sondern auch das Publikum.

Das verlangte beiden Chören mehr als eine Zugabe ab. Ihre Konzepte sind nicht gegensätzlich, sie ergänzen einander, oder wie es ein sichtlich gerührter Hörer sagte: „Beides zusammen macht Gänsehautfeeling.“ So weit weg vom gängigen Klischee wie nie.