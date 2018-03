Konzert Chor Achord mit guten Ideen

Laichingen / swp

Mit einer guten Idee hat das Frauenchor-Ensemble „Achord“ am Samstag für ein volles Haus in Laichingen gesorgt: vier musikalische Männer dazuholen, die singen und spielen können und mit populärer Musik Abwechslung ins eigene, anspruchsvolle Programm bringen. 150 Zuhörer sind ins evangelische Gemeindehaus gekommen und wurden mit einem schwungvollen Doppelpack überrascht.

Die Damen sangen „Tierisches“ aus aller Herren Länder, und das überragend. Kein Wunder, bei ihrer musikalischen Leiterin Christine Menge aus Blaubeuren, die unaufgeregt und routiniert mit akzentuiertem Dirigat Professionalität und Sicherheit ausstrahlte. Saubere Intonation, rhythmische Prägnanz und abgestufte Dynamik waren Zeugnis nachhaltigen Einstudierens.

Sabine Graser-Kühnle, Sprecherin des Frauenensembles im Gesangverein Frohsinn Laichingen, sowie Michaela Fasolin und Elke Tuchnowski, neue Vorsitzende des Frohsinn, führten charmant und mit launigen Worten durchs Programm. Ein gelungenes Solo brachte Ev-Katrin Kienle. Christine Fasolin, Uschi Fasolin, Christa Hascher, Conny Hascher, Sigrid Hauber und Dagmar Scheifele, letztere selbst Chorleiterin und auch als Organistin bekannt, begeisterten mit homogenem Chorklang, der für das A-capella-Singen im kleinen Ensemble unbedingte Voraussetzung ist. Sicher und flott kam etwa ein Traditional aus Ghana daher, getragen und zart eine katalanische Weise. „Wann uns die Henn“, ein italienischer Satz aus dem 16. Jahrhundert, erforderte Präzision.

Wenn schräg, dann richtig

Das „Klein wild Vögelein“ aus Siebenbürgen, in modernem Gewand von Uli Führe, und „Der alte Kakadu“ von Manfred Schlenker in schrägen Harmonien, erforderten Präsenz nach dem Gesetz: Wenn schräg, dann richtig! Auch „Im Park“ nach Joachim Ringelnatz überzeugte. „Dos Kelbl“, ein jiddisches Lied (Satz Hellmut Stolz), berührend melancholisch intoniert, führte zum letzten Beitrag „Elche“, welchen Christine Menge schön und unprätentiös am Keyboard begleitete.

Nach der Pause ging es mit „Schlicht-Und-Ergreifend“ aus Münsingen unter Volldampf weiter. Popularmusik und Grooviges war zu hören. Joel Lutz spielte Saxophon – man hätte gern mehr davon gehört. Christoph Schmid ließ sich mit verstärkter Violine hören. Christoph Lutz sang ein Solo, und Friedemann Lutz spielte Keyboard. Auch ein Ausflug in die Salonmusik à la Max Raabe war dabei. Zum Schluss präsentierten die 14 Protagonisten in einem Gesamttableau mit „Pink Panther“, „Ich wollt‘, ich wär ein Huhn“ und „Der, die, das“ aus der Sesamstraße. Sie hinterließen ein begeistertes Publikum.