Balzheim Ceratizit ist auf Wachstumskurs

Firma Ceratizit entwickelt und stellt in Balzheim Spezialwerkzeug her (hier eine Schleifmaschine). © Foto: Karin Mitschang

Balzheim / Karin Mitschang

Sauber, geräumig und hell wirken die neuen „heiligen Hallen“ in Balzheim, in denen Standortleiter Peter Uttenthaler und der neue Geschäftsführer von Ceratizit Balzheim, Dr. Georg Lamers, am Dienstag ein Dutzend Fachjournalisten begrüßten. Medien wie „Maschine+Werkzeug“, „Schweizer Holz-Revue“ oder der „Industrieanzeiger“ hatten Mitarbeiter zur Firma Vollmer nach Biberach entsendet, und nach dem Mittagessen kamen diese im Reisebus auch nach Balzheim, um deren Maschinen im Einsatz zu sehen.

Vorbei an Mitarbeitern mit Mikroskop und Speziallupen, die in einer der Qualitätssicherungsabteilungen arbeiten, ging es zu den vielen großen Fräs- und Schleifmaschinen in der neuen Halle, die per Software programmiert werden und an denen durch ein großes Fenster der Vorgang mit umher spritzendem Öl sichtbar ist, welches der Kühlung dient.

1000 Patente angemeldet

Balzheim ist der Entwicklungsstandort schlechthin für den Spezialwerkzeughersteller, dessen Hauptkunden in der Automobilbranche sind, erfuhren die Journalisten. „Die Ceratizin-Gruppe hat mehr als 1000 Patente angemeldet“, sagte Marketingleiter Parwez Farsan. Schon den zweiten Preis haben die Balzheimer Entwickler kürzlich für ihre „FreeTurn Tools“-Lösung eingeheimst: Auf der Internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung in Stuttgart sowie beim Intec Award in Leipzig wurde das mit dem Maschinenhersteller Weisser entwickelte System ausgezeichnet. „Das Werkzeug in der Maschine kann sich um 360 Grad um den Rohstab drehen“, erklärte Farsan. Die Maschine ersetze sieben bis acht andere Geräte.

Die Journalisten stärkten sich nach der Besichtigung des Firmen-Restaurants „Weitblick“ – an diesem Tag in Ermangelung einer Föhn-Wetterlage mal nicht mit Alpenblick – mit Kaffee und Kuchen im Schulungsraum. Dort kamen sie auch mit dem örtlichen Geschäftsführer ins Gespräch, der aus Erolzheim stammt und seit August für Balzheim und das Werk im französischen Creutzwald zuständig ist. „Das Werk in Frankreich ist unsere verlängerte Werkbank. Dort sitzen Spezialisten für Mikrobohrer“, sagt der 33-Jährige, der nach seinem Bachelor (Produktion, Logistik) und einem Master in Technischem Management in Wirtschaftswissenschaft promoviert hat.

Von Wieland-Werken zu Ceratizit

Lamers hatte bei den Wieland-Werken unter anderem die Produktionsplanung unter sich, bevor er sich auf die ausgeschriebene Stelle in Balzheim bewarb. „Wir fühlen uns hier in Balzheim sehr wohl und sind in engem Kontakt mit der Gemeindeverwaltung“, sagt der Berkheimer. Nur der Handyempfang sei „fatal und schlecht“, wobei auch das Internet schneller sein könnte, wie Uttenthaler beipflichtete. Er ist seit 2004 im Unternehmen, pendelt aus Frankfurt am Main für die Wochentage nach Balzheim und leitet das Werk seit 2016.

Das Ringen um gute Arbeitskräfte ist angesichts von Konkurrenten in Altenstadt, Vöhringen und Schwendi sowie weiteren großen Industrieunternehmen im Umkreis hart. „Man muss lukrative Angebote machen und in Weiterbildung investieren“, sagte Uttenthaler. Für möglich hält er es, dass die Firma in Zukunft, „wenn die Leute von weiter her kommen“, auch eine Kinderbetreuung einrichtet.

Lamers Ziel fürs Geschäftsjahr 2019/20 sind zehn Prozent Produktionssteigerung. „Und damit auch zehn Prozent mehr Umsatz. Derzeit beträgt die Produktionsfläche in Balzheim 10 000 Quadratmeter, eine weitere Erweiterung ist schon in Planung, „die könnten wir in einem Jahr umsetzen.“