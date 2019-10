„Irgendwann muss man mal einen Schnitt machen“, sagt Paul Glökler auf Nachfrage dazu, dass er auf eine erneute Kandidatur für den Vorsitz des CDU-Kreisverbands Alb-Donau/Ulm verzichtet. Auf dem Parteitag am Freitag, 25. Oktober, in Ulm-Einsingen werden die Mitglieder einen neuen Vorsitzenden wählen – nach 25 Jahren. So lange hatte der heute 64-jährige Schelklinger den Posten inne.

Laut Glökler gab es seit längerem Gespräche mit möglichen Bewerbern, Namen wollte er keine nennen, er sprach aber von einem Generationenwechsel. Wie aus einer Mitteilung der CDU-Kreisgeschäftsstelle am Montagmittag hervorgeht, stellt sich der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel aus Ehingen zur Wahl als Glöklers Nachfolger. Ferner bewirbt sich die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer aus Erbach um das Stellvertreteramt. Hagel ist derzeit stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband, Kemmer sitzt im Beirat.

Auf dem Kreisparteitag im November 2017 in Untermarchtal hatten 130 von den 165 anwesenden CDU-Mitgliedern für Glökler gestimmt und ihn mit 76 Prozent der Stimmen wiedergewählt – seinem schlechtesten Ergebnis seit 1994, als er erstmals kandidiert hatte. Unter vielen der 2200 Mitglieder im Kreisverband herrschte Unzufriedenheit, weil es nicht gelungen war, eigene Leute auf der Landesliste zur Bundestagswahl unterzubringen.

