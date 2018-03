Parteien CDU-Gemeindeverband kritisiert Verkehrsminister Hermann

Amstetten / SWP

Der CDU-Gemeindeverband Amstetten-Lonsee sprach über die Filstalbahn.

Der CDU-Gemeindeverband Amstetten-Lonsee hat auf seiner Mitgliederversammlung am Freitag in Amstetten-Reutti Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und dessen Partei insgesamt kritisiert. Auslöser ist der Wegfall der Regionalexpress-Züge auf der Filstalbahn, weshalb in Amstetten seit Dezember bis auf wenige Ausnahme nur noch von Regionalbahnen halten. Hans Reichart, Vorsitzender des Gemeindeverbands sagte einer Mitteilung zufolge, ein so krasser Widerspruch zwischen Aussagen im Wahlprogramm der Grünen, wonach Bahnfahren attraktiver und eine echte Alternative zum Auto werden solle, und effektivem Handeln, sei bemerkenswert. Die Mitglieder bestätigten am Abend zudem Hans Reichart (Lonsee-Radelstetten) als Vorsitzenden.