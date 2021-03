Für Gesangslehrerin Cordula Wegerer von der Musikschule Dreiklang ist Anton Welsch ein „außerordentlich musikalisches Talent“. Sehen das auch die Fernseh-Profis so? Die Entscheidung fällt am 20. März. An diesem Samstag präsentiert sich der Dietenheimer in der abendlichen Sat 1-Musikshow ...