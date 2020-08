Irena Staudenmaier hatte eine Leitungsposition in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Schweiz. Seit einem Jahr ist sie Geschäftsführerin des Campingplatzes Heidehof in Laichingen-Machtolsheim. „Es gibt viele Parallelen“, sagt die 46-Jährige aus Böhmenkirch. „Ein Hotel vermietet Zimmer, wir ve...