Nahverkehr RAB-Busse fallen wahrscheinlich bis Freitag aus

Ulm/Region / Helga Mäckle

Bus-Ausfälle voraussichtlich bis Freitag – Fahrgäste sind verärgert über schlechte Information.

Wer Dienstag oder am Montag auf den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) West in Ulm kam, um am Bahnsteig D um 17.05 Uhr den Bus nach Amstetten zu nehmen, der wartete vergeblich. Er bekam auch keine Auskunft, dass sein Bus nicht fährt: keine Anzeige auf der digitalen Fahrgast-Info, kein Zettel – entsprechend groß war der Ärger bei einigen Fahrgästen.

Seit Montag fallen insgesamt 24 Fahrten von RAB-Buslinien in der Region aus (siehe Info-Kasten). „Die Grippewelle hat uns erwischt, wir haben einen stark erhöhten Krankenstand bei Busfahrern“, sagte ein Pressesprecher der DB Zug Bus in Stuttgart auf Anfrage. Die Verantwortlichen der Niederlassung Ulm hätten Schichten getauscht, Kollegen aus dem Urlaub geholt, aber es reiche nicht, alle Fahrten abzudecken. „Wir entschuldigen uns für die Ausfälle“, sagte der Pressesprecher weiter. Auch habe sein Unternehmen versucht, möglichst keine Busse während der Pendler-Zeiten zu streichen.

Gelungen ist das nur bedingt. So fällt zum Beispiel um 6.53 Uhr ein Bus der Linie 38 von Markbronn nach Ulm aus. Der wird von zahlreichen Schülern genutzt. Stehengeblieben seien dennoch keine Schüler, sagt eine Mitarbeiterin der RAB in Ulm. Nur wenige Minuten früher fahre ein weiterer Bus nach Ulm, gut zehn Minuten später einer ab Arnegg. Diese beiden habe man so kombiniert, unter anderem durch den Einsatz eines Gelenkbusses, dass alle Schüler zur Schule kommen.

Wie der Bahn-Sprecher sagte, werden die Informationen über die Zugausfälle seit Dienstag auf den digitalen Fahrgastinformationsanzeigen am ZOB eingespielt. Das sei bislang nicht möglich gewesen, weil im Stadtgebiet die SWU für die Anzeige zuständig sind. Die Kollegen hätten aber zugesichert, nun die entsprechenden Infos anzuzeigen. Dass die Informationen über die Busausfälle bislang nicht gerade üppig geflossen sind, bezeichnete der Sprecher als „ungut“. Im Internet sind sie zu finden, unter: www.zugbus-rab.de