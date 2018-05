Glaube Buntes und vielfältiges Klosterleben

Von Vanessa Arslan

Für viele Menschen ist das Kloster ein fremder Ort. Wie vielseitig und bunt das Leben dort sein kann, wollten jetzt die Ordensschwestern in Brandenburg aufzeigen. „Ein Besucher hat einmal zu mir gesagt, dass er erstaunt sei, wie viel hier gelacht wird“, erinnerte sich Schwester Michaela Mayer an eine Begegnung. In ihren 25 Jahren im Kloster hat sie vieles erlebt. Diese Aussage ist ihr aber besonders im Gedächtnis geblieben. Einblicke in das Ordensleben bei einem Tag der offenen Tür sollten jetzt mit solchen Vorurteilen aufräumen. Diese Art der Begegnung fand in Regglisweiler zum zweiten Mal statt.

„Aber eigentlich stehen unsere Türen Besuchern ja immer offen“, betonte Schwester Michaela. Bei einer bundesweiten Veranstaltung sei freilich noch einmal ein ganz anderes Programm geboten, räumte sie ein. Bei Zopfbrot und Kaffee gab es für die Besucher gleich zu Beginn des Events die Möglichkeit, mit den Schwestern ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Zeitgleich wurde die Dauerausstellung über die Kloster-Gründerin Mutter Maria Theresia Hecht eröffnet.

Gründerin Anna Hecht

Der Weg in das sechste von insgesamt acht Stockwerken lohnte sich. Die Ausstellung zeigt das aufopferungsvolle Leben der Anna Hecht, die das Kloster Brandenburg 1929 gegründet hat. Wer mehr über die engagierte Frau wissen wollte, konnte sich bei einem Kurzfilm über „M.M. Theresia Hecht“ in das frühe 20. Jahrhundert entführen lassen. Zwei weitere Filme gab es über die Filialen des Klosters und die moderne Ordensarbeit. Zu den Filialen zählen unter anderem die St. Fidelis Jugendhilfe in Heudorf sowie die St. Jakobus Behindertenhilfe und die St. Barbara Altenhilfe. Einen besonderen Blick hinter die Klostermauern bot Schwester Josefine Lampert bei ihrer Führung. Zu fast jedem Plätzchen weiß sie eine Geschichte. Die Teilnehmer lauschten ihren Erzählungen interessiert. An der zweiten Station bot sich ein sensationeller Blick über den idyllischen Parkfriedhof hinter dem Klostergebäude. Vom Friedhof ging es zur Klosterkirche. In deren Fenstern verbirgt sich ein Detail, das selbst mancher Schwester noch nicht aufgefallen ist. „Der Künstler hat einen Hecht mit in die Fensterbilder gemalt. Er steht für die Muttergründerin,“ erklärte die Ordensfrau. Auch in der Klosterkirche war einiges geboten: Barmherzigkeitsstunde mit gestaltetem Lobpreis, Zeit für eine stille Anbetung und der Rosenkranz.

Mit einem Taizé-Gebetsabend mit viel Kerzenlicht, Musik und einfachen, meditative Liedern ließen die Schwestern gemeinsam mit den Besuchern den Tag ausklingen. Diese besondere Gebetsform geht auf Frère Roger aus Taizé in Frankreich zurück.

Der Begegnungstag mit all seinen Facetten kam gut an bei den rund 120 Gästen. „Vom Kind bis zu den Großeltern waren alle Altersklassen vertreten“, freute sich Schwester Michaela. Alle hätten „mit Elan und Herzblut“ den Klostertag gestaltet, fand wiederum Besucher Josef Janz. „Die Schwestern sind voll dabei. Ihnen steht die Freude ins Gesicht geschrieben“, fasste der Illerrieder seine Eindrücke zusammen. Mit dem Vorurteil eines tristen Klosterlebens konnte also aufgeräumt werden.