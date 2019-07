Das Kraftfahrausbildungszentrum in der Rommel-Kaserne in Dornstadt feiert Jubiläum und erneuert die Patenschaft mit dem Blausteiner Teilort Herrlingen. Wenn ein Truppenteil der Bundeswehr sein 25-jähriges Bestehen feiert, ist das bei den deutschen Streitkräften schon etwas Besonderes. So sieht es auch Hauptmann André Feldkircher, der Leiter des Kraftfahrausbildungszentrums Dornstadt, das in diesem Jahr ein Vierteljahrhundert alt wird. Während d...