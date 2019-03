Streit BUND kämpft weiter um Waldstück am Leubeweg

BUND kämpft weiter um Waldstück am Leubeweg

Blaustein / Thomas Vogel

Die Baumreihen in Klingenstein zwischen der B 28 und dem Leubeweg bilden einen Wald. Das Landratsamt Alb-Donau hatte eine andere Auffassung vertreten – worauf die Stadt für das strittige Gebiet einen Bebauungsplan erließ. Dieser liegt nun auf Eis, weil das Verwaltungs­gericht in Sigmaringen jüngst dem Grün eben doch Waldcharakter beschieden hat.

Geklagt und vor Gericht Recht bekommen hatte der Landesverband des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND). Will die Stadt Blaustein nun an der teilweisen Bebauung des Wäldchens durch Investoren festhalten, wäre eine Waldumwandlungsgenehmigung, die das Regierungspräsidium Tübingen erteilen muss, die Voraussetzung.

Für diesen Fall kündigte Gerlinde Gröschel-Jungwirth von der BUND-Gruppe Blaustein am Freitag weitere juristische Schritte an und erläuterte dies bei einem gemeinsamen Ortstermin mit der Bürgerinitiative „Pro Klingenstein“ (BI). Der BUND, sagte Gröschel-Jungwirth, wolle aber nicht nur weitere Rodungen in dem Gebiet verhindern, sondern auch die Wiederaufforstung einer Teilfläche erreichen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts habe schließlich bestätigt, dass der im Herbst 2018 überarbeitete Bebauungsplan ebenso rechtswidrig sei wie die verfrühte Rodung dort vor einem Jahr.

Der Sprecher von „Pro Klingenstein“, Uwe Kohlhammer, forderte die rund zwei Dutzend Menschen, die zu dem Ortstermin gekommen waren, dazu auf, beim Landratsamt auch wegen der Rückgängigmachung der Terrassierung anzufragen: „Das Amt kann diesen rechtswidrigen Zustand schließlich nicht beliebig lang belassen“, so seine Auffassung.

Roland Kleinhempel, der ebenfalls in der Bürgerinitiative aktiv ist, kritisierte jene breite Mehrheit im Blausteiner Stadtrat, die nach wie vor an einer Bebauung festhält. Das Gremium ignoriere damit die rund 600 Unterzeichner einer Unterschriftenliste, die im Herbst an das Rathaus übergeben wurde. Mehrere Teilnehmer äußerten die Hoffnung, dass der künftige Stadtrat nach der Kommunalwahl dem Anliegen mehr Gewicht beimesse.

Sowohl der BUND als auch die BI erwarten, dass die Stadt eine Waldumwandlung beantragt. Doch dafür müsste sie nach Einschätzung von BUND-Schatzmeister Erich Schöch-de Beauclair erst einmal nachweisen, dass es zu den topografisch schwierigen Bauflächen am Leubeweg keine Alternative in der Stadt gebe.