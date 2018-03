Sportkreistag Bürokratie bremst, Geld fehlt

Von Franz Glogger

Das ging ruckzuck. Als die Delegierten beim Sportkreistag Alb-Donau/Ulm in der Ringinger Birkenlauhalle zur Wahl von Georg Steinle zum Vorsitzenden aufgerufen wurden, gingen alle Stimmkarten hoch. Steinle, der den Sportkreis seit 20 Jahren führt, war ohne Gegenkandidat geblieben und wurde einmütig im Amt bestätigt.

Das gewichtigste Thema in den Redebeiträgen am Freitagabend war die Bürokratisierung. Für das Ringinger Herbstfest zum Beispiel, das der Sport- und der Musikverein gemeinsam organisieren, seien zwei Gesellschaften bürgerlichen Rechts und ein Förderverein notwendig, sagte Sportvereinsvorsitzender Reiner Bertsch. Hätten die Ausrichter nicht einen Steuerberater als Ehrenmitglied zur Hand, stünde er selbst mit einem Bein im Gefängnis. „Das sind keine Zustände mehr. Das muss einfacher gehen“, wetterte Bertsch. Seinen Worten folgte ein lauter Beifall.

Der Präsident des Württembergischen Landessportbunds (WLSB), Andreas Felchle, hieb in die gleiche Kerbe. Die Politik dürfe sich nach Beschlüssen nicht zurücklehnen, sondern müsse „hinschauen, was dabei rauskommt. Und da läuft ziemlich viel falsch“, sagte Felchle und fügte hinzu: „Unsere Mitglieder sind doch keine Unternehmen, sondern nur Sportvereine.“ Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) versprach, sich in Berlin für Erleichterungen einsetzen zu wollen, gab aber auch einen „sehr engen Rahmen“ seitens der Europäischen Union zu bedenken.

Als weiteres Problem sehen die Sportfunktionäre die Förderung des Sportstättenbaus durch das Land. Steinle und Felchle beklagten die schleppende Auszahlung zugesagter Zuschüsse. Oft müsse über Jahre hinweg vorfinanziert werden. Zudem sei die Förderung zu gering: So gebe es für einen Sportplatz nur 8400 Euro – 30 Prozent der maximalen förderfähigen Kosten von 28 000 Euro, tatsächlich koste ein Platz doppelt so viel.

Steinle hofft, dass mit dem nächsten Solidarpakt zwischen Land und Landessportverband mehr Geld schneller ausbezahlt wird. In seinem Rechenschaftsbericht sprch er zudem von neuen Herausforderungen, die zugleich aber auch eine Chance für die Vereine sein könnten. Als Beispiele nannte er die Ganztagsschulen, die Konkurrenz durch private Sportanbieter sowie die Sanierungen von Sportstätten.

Mut mache ihm aber, dass junge Frauen und Männer bereit seien, in Vereinen und in Abteilungen Verantwortung zu übernehmen, sagte Steinle. Das gebe ihm die Hoffnung, dass es auch künftig Ehrenamtliche gebe, die Vereine führen und entwickeln.

Für Landrat Heiner Scheffold geht die Arbeit in Sportvereinen weit über den Erhalt von Fitness und Gesundheit hinaus. Wie nicht zuletzt bei der Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu sehen, führten Vereine Menschen zusammen, sie ermöglichten Erfolgserlebnisse und Kameradschaft. Vereine seien somit ein Garant für den Zusammenhalt der Gesellschaft, bedankte sich der Landrat.