Vereine Bürgerverein Pfaffenhau wird 20

Ein Kindergarten, zwei Telefonzellen, zwei Briefkästen, ein Bolzplatz und Spielplätze – mehr gab es im Pfaffenhau 1998 nicht. Engagierte Bürger aber wollten schon damals einen Treffpunkt in dem jungen Stadtteil schaffen, sie wollten sich einsetzen, sich einmischen, mitgestalten. Deshalb gründeten sie zunächst die „Bürgerrunde Pro Pfaffenhau-Ost“, die im Jahr 2005 offiziell zum „Bürgerverein pro Pfaffenhau-Ost“ wurde. Bis heute setzen sich die inzwischen 120 Vereinsmitglieder für das Leben in ihrem Stadtteil ein.

Das Neubaugebiet wuchs, inzwischen ist auch der fünfte Bauabschnitt fast abgeschlossen, knapp 3000 Menschen wohnen heute im Pfaffenhau. Seit 2005 gibt es dort auch das Bürgerzentrum, in dem kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten und ähnliches stattfanden. Bis Sommer 2017, als die Kinder des Kinderhauses Klingenstein in die Räume zogen. „Nicht nur der Bürgerverein, auch die anderen Nutzer wie die Fotofreunde Blaustein, der Musikverein, die Volkshochschule mussten sich Ausweichquartiere suchen oder ihren Betrieb einstellen“, schreibt der Bürgerverein in einer kleinen Chronik anlässlich des 20-jährigen Bestehens. Man hoffe sehr, dass sich diese „missliche Lage“ nicht endlos hinzieht.

Gefeiert wird das 20-Jährige trotzdem: am Mittwoch, 11. April, beim monatlichen Bürgercafé in der Spieleburg ab 15 Uhr. Und für das Sommerfest im Juli behelfe man sich bei der Bewirtung mit einem Foodtruck.