Es war ein seltenes Ereignis in Pandemie-Zeiten: Die Vorstellung der Kandidaten für das Bürgermeister-Amt in Setzingen fand mit Publikum in der Birkenfeldhalle statt. 50 Besucher waren bei einem strengen Hygienekonzept zugelassen. Die Kandidaten Johannes Knippfeld und Karl-Friedrich Häcker hatten...