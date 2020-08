Am Sonntag, 13. September, sind die Öllinger aufgerufen, den Bürgermeister zu wählen. Und die 445 Wahlberechtigten haben in der Tat die Wahl. Außer Amtsinhaber Georg Göggelmann (63) bewerben sich Johannes Knippfeld (32) und Uwe Koch (25) um den ehrenamtlichen Posten in der etwa 530 Einwohner...