Nach dem letzten Blick in den Briefkasten um 18 Uhr hat Susanne Dörenbecher vom Rathaus-Team am Montagabend verkünden können: Es gibt nach Ablauf der Bewerbungsfrist neben Bürgermeister Klaus Kaufmann noch zwei weitere Kandidaten, die in Laichingen Bürgermeister werden wollen. Deren Namen k...